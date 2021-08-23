Кремль подтвердил информацию о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президенты обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства.

В пресс-службе уточнили, что президенты согласовали график дальнейших контактов.

Ранее о переговорах Путина и Лукашенко сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого». По данным канала, в ходе беседы стороны обсудили экономическую составляющую взаимоотношений двух стран, а также отдельно и подробно — ситуацию на границах Белоруссии с НАТО и предстоящие учения «Запад-2021».