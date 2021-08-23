В Крыму оценили планы Зеленского принять декларацию по полуострову

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что в 2014 году большинство крымчан поддержали воссоединение полуострова с Россией и не стоит ожидать «возврата» в состав Украины. Об этом сообщает Lenta.ru.

Цеков подчеркнул, что референдум в 2014 году прошел с высокой явкой избирателей и в соответствии с нормами международного права.

«Мы опирались на право народа на самоопределение. И мы самоопределились. Поэтому никакого возврата ни на каких «платформах» в состав Украины не будет», — сказал сенатор.

По мнению Цекова, результат работы «Крымской платформы» окажется обратным по смыслу тому, что в нее закладывают украинские власти. Спустя время Украина сядет за стол переговоров с Россией, но только по одной теме: признание Крыма составной частью России и улучшения двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовящемся принятии международной декларации по Крыму по итогам проведения «Крымской платформы».

В Кремле саммит «Крымская платформа» назвали антироссийским мероприятием.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.