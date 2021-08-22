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«Талибан»* возложил на США ответственность за хаос в аэропорту Кабула

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AP

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) заявили, что ответственность за беспорядок и хаос в аэропорту Кабула лежит на США. Об этом сообщает Al-Arabiya.

«Америка со всей своей мощью и возможностями ... не смогла навести порядок в аэропорту. По всей стране мир и спокойствие, но хаос царит только в аэропорту Кабула», — цитирует канал представителя боевиков Амира Хана Мутаки.

Ранее сообщалось, что не менее семи граждан Афганистана погибли рядом с аэропортом Кабула из-за давки.

Также сообщалось, что аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Госдепартамент США объявил, что аэропорт будет закрыт для эвакуации тех, кто уже оказался в его стенах. После этого рейсы возобновятся.

Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует обязать крупные американские авиакомпании помочь с перевозкой десятков тысяч людей, которые были эвакуированы из Афганистана. Одновременно планируется увеличивать количество американских военных баз, где можно будет разместить афганских беженцев.

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