WP: лидер талибов* Барадар может возглавить Афганистан

Лидер радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» Абдул Гани Барадар, вернувшийся в Афганистан спустя 20 лет после изгнания, может стать следующим лидером страны. Об этом сообщает The Washington Post.

Как передает издание, Барадар прибыл в Кандагар в сопровождении белых внедорожников, был встречен фейерверками и принят тысячами афганцев.

«В течение многих лет политические лидеры «Талибана» были призраками, невидимыми стратегами могущественного повстанческого движения, а теперь здесь был конвой с Абдул Гани Барадаром», — подчеркивается в сообщении издания.

Отмечается, что политическое влияние Барадара успело сформироваться за годы его отсутствия в стране. В частности, его политическую легитимность повысил опыт пребывания в пакистанской тюрьме.

«Талибан» обычно описывается как марионетка Пакистана, чего никогда не было. Они очень сильно зависят от Пакистана, и Пакистан имеет на них влияние, но «Талибан» самостоятельная организация. И я думаю, что опыт Барадара в пакистанских тюрьмах сделает его тем, кто не следует пакистанским приказам», — рассказал изданию бывший немецкий дипломат Томас Руттиг.

Эксперт подчеркнул, что именно Барадар возглавлял делегацию талибов в ходе переговоров с американскими властями в Дохе в 2020 году, а также показал себя как политик, который является противовесом более воинственно настроенных представителей «Талибана».

Ранее «Газета.Ru» публиковала информацию о ключевых лидерах «Талибана», контролирующих группировку в последние годы.