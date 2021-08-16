NI: США должны наказать Пакистан за унижение в Афганистане

Обозреватель National Interest Майкл Рубин обвинил Пакистан в провале миссии США в Афганистане, и призвал применить к южноазиатской стране санкции. Материал опубликован на сайте издания NI.

Рубин назвал «настоящей проблемой» не Афганистан, а Пакистан.

«Если бы Пакистан не принял решение поддерживать, кооптировать и контролировать «Талибан» (организация запрещена в России), Афганистан никогда бы не оказался в такой ужасной ситуации», — подчеркнул Рубин.

Он добавил, что нынешнее нападение талибов произошло не на пустом месте, а из-за того, что официальные лица Пакистана обманули коллег из США утверждая, что способствуют мирным переговорам, а «на самом деле подготавливали талибов к захвату Афганистана».

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ранее Москва назвала условие для исключения талибов из списка террористов.

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