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МИД Таджикистана: президент Афганистана в страну не прибывал

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Omar Sobhani/Reuters

Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло информацию о том, что президент Афганистана Ашраф Гани прилетал в республику.

«Самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Также в сообщении уточняется, что Душанбе не получало соответствующий запрос от афганской стороны.

15 августа президент Афганистана согласился уйти в отставку после того, как радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о контроле над страной. Сообщалось, что Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, позже он отправится в третью страну из соображений безопасности.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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