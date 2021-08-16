Талибы* заявили, что не планируют формировать коалиционное правительство

Движение «Талибан» (организация запрещена в России)* заявило, что не намерено формировать коалиционное правительство. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленного представителя талибов.

Он подчеркнул, что талибы «воевали не для того, чтобы делиться властью с кем-либо».

Представитель движения также отметил, что «Талибан» не собирается включать представителей других политических сил в состав переходного правительства и согласится только на «полную власть».

Ранее талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Также сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику и вылетел в Таджикистан.