Талибы* гарантировали безопасность посольства России в Кабуле

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) гарантирует безопасность посольства России в Кабуле, заявил ТАСС официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

«Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», — сказал он.

По данным телеканала Tolo News, в своем заявлении талибы утверждают, что они «никому не мстят» — весь военный и гражданский персонал будет в безопасности.

Ранее Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщил, что боевики «Талибана» начали наступление на Кабул. При этом власти Афганистана заявили, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет».

Накануне США начали эвакуацию своих дипломатов из афганской столицы.