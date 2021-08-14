Движение «Талибан*» захватило крупный город Мазари-Шариф в Афганистане

Талибы (организация запрещена в России) захватили Мазари-Шариф, крупнейший город на севере Афганистана. Об этом сообщает The Hindu.

По данным издания, боевики заняли, в частности, офис губернатора и другие объекты.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» находятся в 11 км от Кабула. Они захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана.

До этого боевики завоевали Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана».