Президент Литвы не верит в улучшение отношений с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа не видит возможности для улучшения отношений с Белоруссией. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», сообщает ТАСС.

«Наши отношения с Белоруссией в настоящее время осложнены. Имея в виду циничное, агрессивное поведение Белоруссии, усматриваю очень ограниченные возможности в будущем их улучшить», — пояснил свою позицию литовский президент.

По его словам, Литва и Евросоюз будут «едины в четком ответе» на политику белорусских властей.

За последние месяцы обстановка между Белоруссией и Литвой стала напряженной в частности из-за резко возросшего потока мигрантов в сторону ЕС. Литовские власти выразили мнение, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти подчеркнули, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны.

До этого белорусские пограничники начали комплексные оперативно-тактические учения рядом с Евросоюзом, которые продлятся до 12 августа. В маневрах принимают участие пограничники в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.