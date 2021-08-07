В КГБ Белоруссии заявили о «козыре» против Тихановской

Спецслужбы Белоруссии имеют «козырь» против бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и в нужный момент его продемонстрируют. Об этом заявил глава страны КГБ Иван Тертель в одной из серий документального сериала «Беларусь против цветной революции», сообщает «Sputnik Беларусь».

Он не уточняет, в чем заключается «козырь», но отмечает, что «им есть, что показать». Он также указывает на то, что с политиком вели работу западные спецслужбы. По информации главы КГБ, определенные силы хотели принести Тихановскую в «сакральную жертву» и обвинить власти Белоруссии.

«В ее окружении были люди из спецслужб иностранных государств... И она сама приняла это решение самостоятельно, без всякого давления покинуть республику Беларусь, просто уйти», — сказал Тертель.

Глава КГБ пояснил, что при выезде из страны Тихановская попросила оказать ей содействие в обустройстве жизни за пределами страны, в том числе при поддержке белорусского посольства в Литве.

Ровно год назад в этот день в Белоруссии состоялись президентские выборы, после которых в республике начался затяжной политический кризис.

28 июля президент США встретился со Светланой Тихановской, которую белорусская оппозиция считает победительницей президентских выборов 2020 года. На брифинге она заявила, что во время своего визита передала Белому дому «конкретный список объектов и лиц, которые она хотела бы видеть под санкциями». Политик призвала администрацию США ввести более строгие ограничительные меры, заявив, что, по ее мнению, первоначальные ограничения были «символическими».