Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Расписание финалов на 8 августа на Олимпийских играх в Токио 20:34
ОКР отправил запрос по поводу судейства художественной гимнастики 20:22
Американские B-52 нанесли авиаудары по позициям «Талибана*» 20:21
Сотрудника поезда Мурманск — Адлер отстранили от работы после госпитализации 20... 20:19
В ЕР пообещали не допустить предложенное КПРФ увеличение рабочей недели 20:15
Стало известно, какая новая услуга ждет водителей осенью 20:07
Дина Аверина объяснила судейские оценки фразой «мы всем надоели» 20:00
Россиянка Ласицкене и украинка Магучих сделали совместное фото с флагами 19:51
Дрон впервые спас тонущего человека на пляже Анапы 19:48
Меган Маркл проигнорировала поздравления отца с юбилеем 19:36

В КГБ Белоруссии заявили о «козыре» против Тихановской

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Спецслужбы Белоруссии имеют «козырь» против бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и в нужный момент его продемонстрируют. Об этом заявил глава страны КГБ Иван Тертель в одной из серий документального сериала «Беларусь против цветной революции», сообщает «Sputnik Беларусь».

Он не уточняет, в чем заключается «козырь», но отмечает, что «им есть, что показать». Он также указывает на то, что с политиком вели работу западные спецслужбы. По информации главы КГБ, определенные силы хотели принести Тихановскую в «сакральную жертву» и обвинить власти Белоруссии.

«В ее окружении были люди из спецслужб иностранных государств... И она сама приняла это решение самостоятельно, без всякого давления покинуть республику Беларусь, просто уйти», — сказал Тертель.

Глава КГБ пояснил, что при выезде из страны Тихановская попросила оказать ей содействие в обустройстве жизни за пределами страны, в том числе при поддержке белорусского посольства в Литве.

Ровно год назад в этот день в Белоруссии состоялись президентские выборы, после которых в республике начался затяжной политический кризис.

28 июля президент США встретился со Светланой Тихановской, которую белорусская оппозиция считает победительницей президентских выборов 2020 года. На брифинге она заявила, что во время своего визита передала Белому дому «конкретный список объектов и лиц, которые она хотела бы видеть под санкциями». Политик призвала администрацию США ввести более строгие ограничительные меры, заявив, что, по ее мнению, первоначальные ограничения были «символическими».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Россию наказывают за допинговое прошлое»: почему Аверина не стала чемпионкой
Тихонов обвинил главу ОКР в трусости в связи с поражением Авериной
«Надо думать о продленке»: депутат предложил россиянам работать в выходные
В Федерации профсоюзов ответили на предложение увеличить рабочую неделю
«Лукашенко ввел нас в зависимость от России». Главное из интервью Тихановской
Тихановская призвала избавить Белоруссию от зависимости от России
Дина Аверина объяснила судейские оценки фразой «мы всем надоели»
Дрон впервые спас тонущего человека на пляже Анапы
Полиция возбудила два уголовных дела после массовой драки мигрантов в Мытищах
СК завел уголовное дело в связи с отравлением 20 детей, ехавших на отдых
Новости и материалы
Расписание финалов на 8 августа на Олимпийских играх в Токио
ОКР отправил запрос по поводу судейства художественной гимнастики
Американские B-52 нанесли авиаудары по позициям «Талибана*»
Сотрудника поезда Мурманск — Адлер отстранили от работы после госпитализации 20 детей
В ЕР пообещали не допустить предложенное КПРФ увеличение рабочей недели
Стало известно, какая новая услуга ждет водителей осенью
Россиянка Ласицкене и украинка Магучих сделали совместное фото с флагами
Меган Маркл проигнорировала поздравления отца с юбилеем
Чемпион Рио-2016: волейболисты больше не согласятся нести знамя на открытии Игр
Обама устроил «пре-пати» перед юбилеем и разозлил соседей
Захарова усомнилась в «скромности» Зеленского
«Спартак» и «Нижний Новгород» объявили составы на матч РПЛ
В Новокузнецке у жителя списали почти 20 млн рублей за поездку на автобусе
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
В Венгрии запретили продавать книги про ЛГБТ в открытой упаковке
В Британии мужчина почти убил сожительницу во время «экзорцизма»
ЦСКА обратился к сестрам Авериным после скандала на Олимпиаде
В Казани родителей высадили из поезда с телом умершего в пути ребенка
Все новости
В шажке от подвига: как Россия проиграла волейбольный финал Франции
Сборная России по волейболу остановилась в шаге от золота Олимпиады
Засада для «Охотника». Какие проблемы ждут российский боевой беспилотник-невидимку
Сергей Шойгу в Новосибирске провел совещание по тяжелому беспилотному летательному аппарату С-70
«Деньги перед посадкой на рейс»: Литва придумала новый способ борьбы с мигрантами
Литва готова платить мигрантам по €300 за вылет домой
Во время пандемии количество голодающих в мире увеличилось на 80%
ООН заявила, что к концу 2021 года с голодом столкнутся 270 млн человек
Как уживаются китайские мафиози и коммунистическая партия
Китай ужесточает борьбу с триадами
Годовщина выборов и протестов в Белоруссии. Власти США думают о новых санкциях
CNN: Вашингтон может ввести новые санкции против Минска 9 августа — в годовщину выборов
Как выглядит самая большая в мире ракета производства SpaceX
Илон Маск опубликовал фотографии собранной ракеты Starship
Увеличат выплаты и пересмотрят условия: как дальневосточным регионам помогут после ЧС
Мишустин поручил ускорить выплаты жителям Дальнего Востока, пострадавшим от ЧС
«Сын думает, что мама в больнице»: что происходит с делом Кохал, расчленившей рэпера Картрайта
Адвокат рассказала последние подробности дела о расчленении Энди Картрайта
Безработный рецидивист. Составлен портрет среднестатистического преступника
В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России
От паразитов и COVID-19: найдено лекарство от коронавируса
Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса
«Оплата наличными – каменный век»: кому россияне оставляют чаевые онлайн
В CloudPayments рассказали, кому и сколько россияне оставляют чаевых
Суперагент и куртизанка: 145 лет со дня рождения Маты Хари
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях