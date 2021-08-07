Иран считает заявление G7 о нападении Тегерана на танкер Mercer Street беспочвенным

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил заявление стран «большой семерки» (G7), в котором Тегеран обвинили в нападении на танкер Mercer Street. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решительно осуждаем безосновательное заявление министров иностранных дел стран G7, <...> в котором содержатся беспочвенные обвинения в адрес Исламской Республики Иран», — подчеркнул представитель МИД.

Накануне государства «большой семерки» (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) обвинили Иран в атаке на судно, говоря о том, что поведение страны угрожает международному миру и безопасности. Помимо этого, в G7 призвали прекратить все действия, которые противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН.

До этого сообщалось, что атака произошла в Аравийском море. Судно принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу и шло под флагом Либерии. Инцидент классифицировали как не связанный с пиратством. Компания Zodiac Maritime, в управлении которой находится танкер, подтвердила, что в результате атаки нескольких дронов-камикадзе погибли двое членов экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавших за охрану судна.

Внешнеполитические ведомства Великобритании и США заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран.