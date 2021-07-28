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Милонов предложил временно передать ядерный чемоданчик Байдена Путину

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Мировое сообщество должно временно отстранить США от права распоряжаться ядерным оружием, сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

«У них там такая нестабильная ситуация, они по уровню стабильности приближаются к Украине. Поэтому надо у него ядерный чемоданчик забрать и отдать Путину, пусть он пока у него хранится. Наши офицеры обеспечат сохранность ядерной кнопки американцев», — сказал депутат Госдумы.

«Если [президент США Джозеф] Байден будет вводить санкции против нашей страны, это будет значить, что он впал в окончательный маразм и что это ядерное оружие США находится в руках маразматика. Будучи человеком в кризисе — политическом и моральном — он действительно может не контролировать какие-то свои действия, это может привести к глобальной катастрофе», — полагает Милонов.

Так он прокомментировал публикацию издания Politico, в которой со ссылкой на источники утверждается, что администрация Джо Байдена опасается вводить против России чересчур жесткие санкции, поскольку они могут привести к кризису, в результате которого ядерное оружие РФ «может попасть в ненадежные руки».

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