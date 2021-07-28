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Эксперт оценила порядок работы СМИ на выборах, утвержденный ЦИК

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Действующий порядок работы СМИ на выборах, которые состоятся 19 сентября, будет устраивать реальных журналистов и может расстроить только провокаторов, считает вице-президент компании КРОС Наталья Линдигрин.

«Порядок работы СМИ на выборах, на мой взгляд, в целом остался таким же лояльным. Аккредитация по-прежнему носит уведомительный характер. Период аккредитации достаточен», — полагает она.

Наталья Линдигрин напомнила, что ЦИК конкретизировал права журналистов с учетом трехдневного голосования. Также было прописано право присутствовать при проведении выездного голосования, при перемещении бюллетеней в сейф-пакеты, подтверждено право на фото- и видеофиксацию этих действий.

«Представители СМИ могут присутствовать при голосовании, подсчете голосов, знакомиться с протоколами комиссии, получать копии протоколов об итогах. Считаю, что этого вполне достаточно для объективного освещения событий», — отметила вице-президент компании КРОС.

Конечно, подчеркивает Линдигрин, у журналиста может быть свое, в том числе критическое, мнение о происходящем, и он, безусловно, вправе высказывать его в СМИ, но он не должен вмешиваться в организацию голосования, не должен подменять собой наблюдателя.

«Это логичное и обоснованное требование. Как и то, что журналист, претендующий на регистрацию, должен работать в СМИ до момента объявления выборов. Думаю, что действующий порядок будет устраивать реальных журналистов, планирующих заниматься освещением выборов. Чем понятнее и конкретнее прописаны все правила, тем удобнее. Исключение из документов различных узких мест и лазеек может расстроить лишь планирующих похайпить провокаторов, которые хотят использовать статус СМИ и только», — заключила она.

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