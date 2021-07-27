news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
США подтвердили, что прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу... 02:44
Мутко рассказал, какой результат на Играх будет успехом для России 02:20
У российского аэропорта установили памятник персонажам «Ежика в тумане» 02:18
Дисквалифицированный за допинг украинец поздравил россиян с победой... 02:09
США вводят новые ограничения на полеты над Афганистаном 02:06
«Рома» готова отдать своих игроков за форварда «Зенита» 01:57
В Польше рассказали, как пытались «спасти» Европу от «Северного... 01:41
Роналду покинет «Ювентус» 01:41
Россияне назвали лучший город для работы летом 01:29
«Гол «Спартака» отменен, пенальти в ворота ЦСКА не назначен»:... 01:20

Пушков о «Северном потоке — 2»: Варшаве «хвалиться нечем»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польше ничего не остается, кроме как утешать себя сопротивлением строительству и вводу в строй газопровода «Северный поток - 2».

Он комментировал недавнее заявление замглавы польского МИД о «спасении» европейских стран от начала работы газопровода.

«Варшава хвалится, что на несколько лет задержала Северный поток-2. Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остается утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счет. А счет не в пользу Польши», — написал Пушков в Twitter.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину. Через Польшу также проходит газопровод.

Ранее в МИД Польши рассказали, как пытались «спасти» Европу от «Северного потока--2».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день четвертый: финал Ефимовой и надежда на золото Бацарашкиной
Женская сборная России по спортивной гимнастике сразится за олимпийское золото с США
Ефимова бьется в финале, Бацарашкина стреляет на второе золото. LIVE
Четвертый день Олимпиады-2020. Ефимова сражается за медаль в финале 100 м брассом. ОНЛАЙН
Исправиться за разгромное поражение: Россия сражается с Аргентиной на Играх. LIVE
Олимпиада-2020. Волейбол. Женщины. Группа B. 2-й тур. Россия — Аргентина. ОНЛАЙН
СМИ: исчез диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем
СК проверит женщину, выгонявшую детей с аутизмом с детской площадки
Владельцы пляжа в Сочи собираются брать деньги с утопающих
Похожа на Гитлера — в Германии мужчину заставили убрать скульптуру с могилы отца
Новости и материалы
США подтвердили, что прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу года
Мутко рассказал, какой результат на Играх будет успехом для России
У российского аэропорта установили памятник персонажам «Ежика в тумане»
Дисквалифицированный за допинг украинец поздравил россиян с победой на Играх
США вводят новые ограничения на полеты над Афганистаном
«Рома» готова отдать своих игроков за форварда «Зенита»
В Польше рассказали, как пытались «спасти» Европу от «Северного потока--2»
Роналду покинет «Ювентус»
Россияне назвали лучший город для работы летом
«Гол «Спартака» отменен, пенальти в ворота ЦСКА не назначен»: Салихова раскритиковала судей
Карпин попросил перенести тур чемпионата России ради сборной
Олимпийский чемпион Храмцов посвятил победу умершей полгода назад матери
Крупный пожар произошел в жилом доме в Нефтеюганске
«Зенит» собирается купить сына легендарного аргентинца
Двугхголовую черепаху нашли на пляже в США
Олимпийский чемпион из России рассказал о страшной аварии, в которую попал с женой
Полиция Москвы проверит видео с мужчиной, разогнавшимся на электросамокате до 80 км/ч
Роскомнадзор объяснил частичную блокировку популярного сайта с текстами песен
Все новости
«Очень медленная динамика улучшения»: Леонид Кравчук с июня находится в реанимации
Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце
Число должников по алиментам в розыске за полгода выросло на 16 тыс. человек
Более 65 тыс. человек не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам
«Пьяные водители предлагали расписать им прицепы». Все об инциденте на Кегострове
Художник, журналист и куратор выставки — о причинах драки в Архангельске
Россиянка зарезала третьего по счету сожителя. Убийства происходили в одном доме
«Черной вдове» из Нижнего Новгорода грозит до 15 лет за убийство очередного сожителя
Рыбный день: смогут ли власти сбить цены на минтай
Правительство даст субсидии перевозчикам рыбы с Дальнего Востока
Стареющий автопарк: на вторичном рынке лидируют подержанные «Жигули»
Большинство автомобилистов России покупают старые Lada
«Настоящий офицер»: что известно о подозреваемом в убийстве семьи адмирале
Соседка экс-адмирала Лобанова рассказала о его состоянии незадолго до смерти
Кроссворды и витамины: как восстановить интеллект после COVID-19
Нейробиолог посоветовала переболевшим COVID-19 изучать иностранные языки
Не в лучшей форме: за что критикуют одежду олимпийцев
Расизм, сексизм и нарушение прав человека: что не так с формой олимпийцев в Токио
ГИБДД собрала первый урожай скрытой слежки
Скрытые патрули ДПС оштрафовали в Москве 1,7 тыс. водителей
«Народ ликовал! Салюты, гудки, песни»: как Тунис встретил отставку парламента
Президент Туниса отправил премьера в отставку
Сажа, яды, вода: как космические туристы ударят по атмосфере
Ученые опасаются, что космический туризм ускорит глобальное потепление
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях