Пушков о «Северном потоке — 2»: Варшаве «хвалиться нечем»

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польше ничего не остается, кроме как утешать себя сопротивлением строительству и вводу в строй газопровода «Северный поток - 2».

Он комментировал недавнее заявление замглавы польского МИД о «спасении» европейских стран от начала работы газопровода.

«Варшава хвалится, что на несколько лет задержала Северный поток-2. Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остается утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счет. А счет не в пользу Польши», — написал Пушков в Twitter.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину. Через Польшу также проходит газопровод.

Ранее в МИД Польши рассказали, как пытались «спасти» Европу от «Северного потока--2».