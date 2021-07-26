США собираются тренировать силы Ирака и помогать в борьбе с ИГ*

Дальнейшее сотрудничество Соединенных Штатов с Ираком сосредоточится на тренировке военных сил Ирака и помощи им в борьбе с ИГ (организация запрещена в России). Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

«Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы <...> быть доступными, продолжать обучать, помогать и бороться с ИГ, если они обозначат свое присутствие, но к концу года у нас не будет там боевой миссии», — сказал президент США в Белом доме во время встречи с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми.

Отмечается, что сейчас в Ираке находится 2500 американских военнослужащих, которые сфокусированы на противодействии остаткам Исламского государства.

Ранее Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента сообщило, что Байден объявит о выводе американских солдат из Ирака. По словам представителя администрации, местные вооруженные силы доказали, что способны самостоятельно защищать страну. По данным агентства, сокращение американского контингента планировалось еще весной, но тогда сторонам не удалось согласовать график вывода войск.

До этого стало известно, что Вашингтон приступил к выводу вооруженных сил из стран Ближнего Востока. Речь идет о восьми батареях ракетных комплексов Patriot, размещенных в Ираке, Кувейте, Иордании, а также Саудовской Аравии. При этом из Саудовской Аравии выводится противоракетная система THAAD, сокращаются эскадрильи реактивных истребителей. Предполагается, что в США вернутся сотни военных, которые ранее обслуживали данные системы.