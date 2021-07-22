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Германия призвала внедрить «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины

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Fabrizio Bensch/Reuters

Украина должна выполнить решения саммита в Париже от декабря 2019 года, чтобы добиться заметного улучшения ситуации для жителей востока Украины, говорится в заявлении МИД ФРГ.

«Украина должна выполнить свои обязательства, например, в отношении имплементации так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство», — говорится в сообщении по случаю достижения год назад в Трехсторонней контактной группе соглашения о «дополнительных мерах по укреплению перемирия» в Донбассе.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что ровно год назад стороны Трехсторонней контактной группы согласовали дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня в Донбассе, что привело к «заметному» сокращению боевых действий в регионе. По словам МИД Германии, данные шаги были и остаются «обнадеживающим» сигналом о возможности достижения мира в случае, если лица, принимающие решения, проявят необходимую политическую волю.

«Однако в последнее время мы наблюдаем активизацию боевых действий и рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения», — отметили в ведомстве.

Порядок действий, регламентированный «формулой Штайнмайера», предполагает особый порядок самоуправления в ДНР и ЛНР до проведения выборов, а после того, как независимость голосования оценит ОБСЕ, он будет установлен на постоянной основе.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина не будет имплементировать «формулу Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе в ее текущем виде. По его утверждению, только «очень серьезные гарантии» со стороны Запада могут заставить Киев выполнить Минские соглашения. Речь идет о кредите на сумму около десяти миллиардов долларов или прямой помощи, серьезных вливаниях в безопасность и экономику страны, а также «статусе основного союзника США вне НАТО».

До этого Арестович обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что она «сдала интересы» Украины в пользу России. Он выразил мнение, что государства Запада обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией.

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