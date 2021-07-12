Поклонская заявила, что Зеленский ведет Украину к уничтожению

Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала в своем Telegram-канале статью президента РФ Владимира Путина об Украине, заявив, что украинский лидер Владимир Зеленский ведет страну к самоуничтожению.

«Став Президентом Украины, обременив себя серьезными политическими обязательствами, [президент Украины Владимир Зеленский] вынужден крутить другое «кино» и вносить вражду между нами для одной цели — посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру», — написала она.

Поклонская подчеркнула, что для нее важно было услышать от президента, что «Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

«А какой быть Украине — решать ее гражданам», — добавила депутат.

Ранее Кремль опубликовал статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» на двух языках: русском и украинском. О планах написать ее российский лидер заявил во время прямой линии, так как посчитал важным изложить свою мысль о том, что население России и Украины — один народ.