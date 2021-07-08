На Украине назвали пощечиной закон о коренных народах

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что принятый Верховный радой закон «О коренных народах Украины» является моральной пощечиной для русских и других народов Украины, которые считают ее своей родиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Это сознательный ход сегодняшней власти, они хотят выделить каким-то образом крымских татар, дать им преференции, при этом оскорбляют другие народы: русских, румын, венгров, тех, кто живет в стране. Абсолютно глупый и недальновидный закон, за который мы, естественно, не голосовали», — отметил он.

По словам политика, в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский его подпишет, партия будет обжаловать данное решение в Верховном суде.

Ранее Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины. Русские в нем не значатся, только крымские татары, крымчаки и караимы. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции. Украинские власти утверждают, что у русских есть свое государство, в том числе поэтому им ничего якобы не грозит.