Захарова заявила об ожидании реакции Запада на «удушение свободы» Лондоном
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ожидает, что страны Запада отреагируют должным образом на планы британского медиарегулятора ограничить работу стриминговых сервисов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Жду взрыва возмущенных голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом «В Британии душат свободу», — сказала она.
По ее словам, министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что кабинет министров разрабатывает новую «Белую книгу» по телерадиовещанию. Это специальный документ, где прописывается, как Лондон будет выстраивать отношения с медиаоператорами.
Кроме того, дипломат отметила, что общественный медиарегулятор Ofcom, который на протяжении многих лет контролирует британское телевидение, планирует распространить свои практики на онлайн-стриминг (Netflix, Amazon Prime, Apple TV и другие).
«Как по команде в [газетах] Telegraph и Times появилось разъяснение неназванного источника из правительства: «Британские вещатели должны со связанной за спиной рукой конкурировать с этими гигантами». Получилось в лучших традициях королевской пропаганды: красиво, пафосно, бессодержательно. <...> Все указывает на то, что английское правительство решило уравнять интернет-площадки в своем положении с аналоговыми СМИ и вместо гарантирования свобод будет их планомерно ограничивать», — написала Захарова.