Трамп похвалил НАТО за «сговорчивость» на фоне операции США в Иране

Союзники США по НАТО начали вести себя значительно сговорчивее после критики операции против Ирана. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«А что касается НАТО, они не хотят помогать нам защищать [Ормузский] пролив, хотя именно им это и нужно. Но теперь они ведут себя гораздо сговорчивее, потому что видят мой настрой», — сказал он.

16 марта Трамп раскритиковал союзников за отказ помогать США в ситуации с Ираном. В частности, он выразил недовольство из-за нежелания партнеров предоставлять Вашингтону минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20% всей морской торговли нефтью. При этом американский лидер добавил, что «не занимается агрессивным лоббированием», поскольку Соединенные Штаты «самая сильная страна в мире» и им «никто не нужен». Призывы о помощи, утверждает Трамп, нужны, «чтобы выяснить, как союзники отреагируют».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. По словам Путина, добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

