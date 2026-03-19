Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп похвалил НАТО за «сговорчивость» на фоне операции США в Иране

Трамп: НАТО стали сговорчивее после критики США по вопросу операции против Ирана
Kevin Lamarque/Reuters

Союзники США по НАТО начали вести себя значительно сговорчивее после критики операции против Ирана. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«А что касается НАТО, они не хотят помогать нам защищать [Ормузский] пролив, хотя именно им это и нужно. Но теперь они ведут себя гораздо сговорчивее, потому что видят мой настрой», — сказал он.

16 марта Трамп раскритиковал союзников за отказ помогать США в ситуации с Ираном. В частности, он выразил недовольство из-за нежелания партнеров предоставлять Вашингтону минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20% всей морской торговли нефтью. При этом американский лидер добавил, что «не занимается агрессивным лоббированием», поскольку Соединенные Штаты «самая сильная страна в мире» и им «никто не нужен». Призывы о помощи, утверждает Трамп, нужны, «чтобы выяснить, как союзники отреагируют».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. По словам Путина, добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее Трампу предложили необычную идею по разблокировке Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!