Володин призвал Минздрав ставить труд врачей выше цвета халатов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин раскритиковал рекомендации Министерства здравоохранения РФ о введении цветной униформы для медицинских работников, заявив, что уважение к труду врачей гораздо важнее, чем цвет их одежды. Свое мнение спикер высказал в ходе отчета Счетной палаты о работе в 2025 году, передает РИА Новости.

«Мы буквально на прошлой неделе все были вовлечены в обсуждение вопроса по расцветке халатов. Министерство здравоохранения здесь присутствует, коллеги, у нас что, это ключевой, главный вопрос? Шесть цветов вы рекомендовали. Ну вы обсудите хотя бы с профессиональным сообществом. Их убедите», — обратился Володин к представителям ведомства.

Он также поставил под сомнение экономическую составляющую инициативы, задавшись вопросом о том, есть ли у государства лишние деньги, чтобы переодевать медиков в новые халаты за их же счет. По словам председателя Госдумы, если главному врачу необходимо внешне выделяться, для этого достаточно бейджика.

«Самое главное — уважение. Наверное, это более важным является, чем цвет халата», — подытожил Володин.

Минздрав разработал рекомендации, согласно которым форма медработников должна различаться по шести цветам в зависимости от должности. Инициатива вызвала широкую дискуссию в профессиональной среде. Володин еще до сегодняшнего заявления выступал за то, чтобы отозвать эти рекомендации, считая их непроработанными и не учитывающими мнение врачебного сообщества.

