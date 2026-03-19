Россиянин изнасиловал сожительницу и пытался сжечь дом с ее родственниками

В Чувашии мужчина пытался сжечь дом бывшей возлюбленной
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Чувашии суд приговорил 30-летнего жителя Чебоксар к 13 годам колонии строгого режима за изнасилование сожительницы и попытку сжечь дом с ее родственниками. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, с февраля по апрель 2024 года мужчина систематически избивал сожительницу. В августе того же года он изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера. После расставания, в феврале 2025-го, он решил отомстить женщине.

Обвиняемый уговорил знакомого бросить в дом родственников бывшей возлюбленной бутылку с зажигательной смесью. Женщины в тот момент в доме не оказалось, а ее родители и брат проснулись и успели выбраться. Мужчину признали виновным в истязании, изнасиловании, организации покушения и поджоге. Помимо 13 лет колонии, ему назначили ограничение свободы на 1,5 года.

До этого в Кузбассе мужчина сжег дом возлюбленной за отказ возобновить отношения. Патрульные заметили горящий частный дом и вызвали пожарных. Выяснилось, что причиной стал поджог, а ущерб превысил 500 тысяч рублей. Хозяйка в это время находилась в другом месте.

Ранее на Алтае мужчина облил бензином и поджег партнершу после ссоры.

 
