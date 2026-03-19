Путин призвал военных прокуроров изобличать нарушителей законов, несмотря на их статус и заслуги

Путин: статус и прежние заслуги не должны быть оправданием нарушение закона

Никакие должность, статус и заслуги не оправдывают нарушения закона, за исполнением этого в армии должны следить военные прокуроры. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, его выступление транслировал Кремль.

«Ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан», — подчеркнул он.

Президент выразил уверенность, что военные прокуроры и далее будут уделять повышенное внимание этому вопросу и будут содействовать укреплению правопорядка в войсках.

Также в ходе заседания Генпрокуратуры Путин заявил о росте коррупционных преступлений в России. По его словам, число их в 2025 году увеличилось на 12,3%.

