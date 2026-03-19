Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп пообещал Такаити выучить японский к ее следующему визиту в Белый дом
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал выучить японский язык к следующему визиту премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Белый дом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я еще не овладел вашим языком. В следующий раз, когда вы приедете, я уже буду в совершенстве владеть им», — пошутил американский лидер.

Глава Белого дома также похвалил Такаити за хорошее владение английским языком.

Премьер Японии прибыла в Соединенные Штаты со своим первым визитом в этом качестве. До этого сообщалось, что рабочий обед Такаити с Трампом был отменен. Вместо этого, как сообщили журналисты, было увеличено время для двусторонней встречи.

15 марта газета The Financial Times (FT), ссылаясь на осведомленный источник, сообщала, что президент США, призвавший ряд стран направить военные корабли в Ормузский пролив, может поставить премьер-министра Японии в неудобное положение во время ее визита в Вашингтон.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, зависящая от использования Ормузского пролива, «может полностью прекратиться уже в течение ближайшего месяца».

Ранее президент США отклонил предложение Путина по иранскому урану.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!