Трамп пообещал Такаити выучить японский к ее следующему визиту в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пообещал выучить японский язык к следующему визиту премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Белый дом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я еще не овладел вашим языком. В следующий раз, когда вы приедете, я уже буду в совершенстве владеть им», — пошутил американский лидер.

Глава Белого дома также похвалил Такаити за хорошее владение английским языком.

Премьер Японии прибыла в Соединенные Штаты со своим первым визитом в этом качестве. До этого сообщалось, что рабочий обед Такаити с Трампом был отменен. Вместо этого, как сообщили журналисты, было увеличено время для двусторонней встречи.

15 марта газета The Financial Times (FT), ссылаясь на осведомленный источник, сообщала, что президент США, призвавший ряд стран направить военные корабли в Ормузский пролив, может поставить премьер-министра Японии в неудобное положение во время ее визита в Вашингтон.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, зависящая от использования Ормузского пролива, «может полностью прекратиться уже в течение ближайшего месяца».



Ранее президент США отклонил предложение Путина по иранскому урану.