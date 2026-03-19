Девушка разбилась, выпрыгнув из окна отдела полиции в Подмосковье

«МК»: в Балашихе задержанная выпала из окна, пытаясь сбежать из отдела полиции

В подмосковной Балашихе 18-летняя девушка, ранее судимая за наркотики, попыталась сбежать из отдела полиции, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Об этом стало известно mk.ru.

Задержанная попала к правоохранителям по подозрению в сбыте синтетических наркотиков, у нее изъяли два грамма вещества. Допрос проходил в присутствии адвоката. В какой-то момент подозреваемая отпросилась в туалет, подошла к окну и прыгнула вниз.

С многочисленными переломами ее доставили в больницу. Как сообщается, наркозависимая уже привлекалась к ответственности в 2023 году. ГУ МВД по Московской области проводит проверку обстоятельств инцидента.

