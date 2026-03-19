Россиянка воровала из магазинов ради передачек арестованному за кражи возлюбленному

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Татарстане поймали пару воров. Сначала кражи совершал мужчина, а затем женщина — ради передачек возлюбленному в СИЗО, сообщает МВД республики.

Полиция Бугульмы задержала вора-рецидивиста за серию краж из магазинов города. Подозреваемый, нигде не работающий и ранее судимый, похищал продукты и средства личной гигиены. После 30 эпизодов его поймали и заключили под стражу. Мужчина полностью признал вину, заявив, что совершал хищения ради возлюбленной.

Однако после его ареста кражи не прекратились. Как было установлено, воровать продолжила партнерша подозреваемого. Женщину, также имеющую судимости, задержали. Она пояснила, что воровала еду, чтобы передать партнеру в следственный изолятор. В отношении обоих возбуждены дела по статье 158 УК РФ (кража). Мужчина остается под стражей, женщину оставили на свободе под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

Ранее водитель украл на работе 17 тонн бензина и продал его друзьям со скидкой.

 
