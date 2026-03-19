Синоптик рассказала о последнем «ледяном дыхании» зимы в Москве

Последнее «ледяное дыхание» астрономической зимы с температурой воздуха до минус 5 градусов будет в Москве в ночь на 20 марта. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Последний день астрономической зимы закончится уже завтра днем, однако сегодня мы почувствуем последнее «ледяное дыхание», так как ночью будет до –5, но утром до +10 градусов тепла в Москве. На данный момент все антициклоны почти разрушились, поэтому рекорды будут видны уже на следующей неделе с 24 марта – до +16 днем и плюсовая температура ночью», – рассказала Паршина.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра рассказала, когда в Москве полностью растают сугробы. По ее информации снежный покров исчезнет в столице к концу марта. Она также уточнила, что снег в Москве тает медленно из-за большой плотности, и его максимальные уменьшения составляют до двух сантиметров в сутки. Паршина также добавила, что в заповедниках и некоторых парках, а также в лесах сугробы будут таять намного дольше.

Ранее стало известно, что в Москву возвращаются ночные заморозки.

 
