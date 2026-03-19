Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Звезду реалити-шоу о детях задержали за домогательство к ребенку

Шоумена Даггара задержали по обвинению в совращении несовершеннолетней
littleduggarfamily/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезду популярного американского реалити-шоу «19 детей и это не предел» Джозефа Даггара задержали по подозрению в растлении 9-летней девочки. Об этом пишет RadarOnline.

Джозефа арестовали через 5 лет после того, как его старшему брату Джошу были предъявлены обвинения в получении, хранении и распространении детской порнографии. Ему предъявили обвинения в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.

Жертвой стала 9-летняя девочка, сейчас ей 14 лет. Ребенок не сразу рассказал о случившемся родителям, и отец жертвы обратился в правоохранительные органы с заявлением только в марте 2026 гоода.

У Даггара есть жена и трое детей.

Несколько лет назад Джоша Даггара обвинили в домогательствах к нескольким несовершеннолетним девочкам, некоторые из которых были его родными сестрами, в период с 2000 по 2004 год, когда он был еще подростком. В апреле 2021 года Джоша арестовали по подозрению в хранении материалов о сексуальном насилии над детьми. В конце того же года его признали виновным и приговорили к 12,5 годам тюремного заключения.

Ранее актера сериала «Новенькие» обвинили в домогательствах к ученицам.

 
Теперь вы знаете
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!