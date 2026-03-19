Звезду реалити-шоу о детях задержали за домогательство к ребенку

Звезду популярного американского реалити-шоу «19 детей и это не предел» Джозефа Даггара задержали по подозрению в растлении 9-летней девочки. Об этом пишет RadarOnline.

Джозефа арестовали через 5 лет после того, как его старшему брату Джошу были предъявлены обвинения в получении, хранении и распространении детской порнографии. Ему предъявили обвинения в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.

Жертвой стала 9-летняя девочка, сейчас ей 14 лет. Ребенок не сразу рассказал о случившемся родителям, и отец жертвы обратился в правоохранительные органы с заявлением только в марте 2026 гоода.

У Даггара есть жена и трое детей.

Несколько лет назад Джоша Даггара обвинили в домогательствах к нескольким несовершеннолетним девочкам, некоторые из которых были его родными сестрами, в период с 2000 по 2004 год, когда он был еще подростком. В апреле 2021 года Джоша арестовали по подозрению в хранении материалов о сексуальном насилии над детьми. В конце того же года его признали виновным и приговорили к 12,5 годам тюремного заключения.

