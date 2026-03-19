Агрессивный питбуль бросался на людей и покалечил ребенка в Подмосковье

В Подмосковье агрессивный питбуль укусил ребенка за лицо, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел вечером 19 марта в Реутове. По словам очевидцев, собака, вероятно, сорвалась с поводка, бегала вдоль дороги и бросалась на людей.
Среди пострадавших есть ребенок, он получил серьезные ранения лица. Мальчика срочно госпитализировали, данные о его состоянии уточняются.

На место выехали полицейские, которые были вынуждены пристрелить животное. Хозяев питбуля сейчас разыскивают.

На прошлой неделе хаски искусала двух детей и ранила собственного хозяина в Свердловской области. Дети получили укушенные раны лица, а также скальпированные и укушенные раны волосистой части головы, после чего были госпитализированы. Владелец пса также попал в больницу.

Ранее британка перенесла пластику после того, как собака откусила ей нос.

 
