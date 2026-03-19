В Уфе момент падения глыбы снега с крыши на мужчину попал на видео

Честный репортаж: житель Уфы попал в больницу после падения глыбы снега с крыши

Жителя Уфы госпитализировали с травмами различной степени тяжести после падения глыбы снега с крыши дома. Инцидент попал на видео, оно опубликовано башкирским Telegram-каналом «Честный репортаж».

В сообщении говорится, что очевидцы сразу же бросились на помощь пострадавшему и вызвали скорую, которая увезла его в больницу. Судя по видео, вместе с мужчиной у подъезда дома в момент падения снега находилась еще и женщина, но она вовремя успела отскочить в сторону.

ЧП произошло в микрорайоне Черниковка Калининского района Уфы. В комментариях к посту с видео местные жители пишут, что опознали здание, с кровли которого рухнул снег.

Один из пользователей утверждает, что это расселенный дом №142б по Кольцевой. Изображение здания на онлайн-картах совпадает с тем, что заснято на видео. Комментатор также обратил внимание, что вдоль стены установлено заграждение, за которое мужчина зачем-то зашел.

Уфимские СМИ отмечают, что в последние дни случаи падения снега и наледи с крыш на людей в городе участились: среди пострадавших — двухлетний ребенок, который получил черепно-мозговую травму.

Издание Mkset связывает эту тенденцию с ускоренным таянием, вызванным резким потеплением. Еще сравнительно недавно в Уфе ночные температуры опускались до -37ºС градусов мороза, а сейчас воздух днем прогревается до +8ºС

МЧС по Башкортостану обратилось к населению с призывом соблюдать осторожность — не подходить близко к козырькам крыш и не парковать под ними автомобили.

Ранее в Удмуртии снег с крыши сошел на двух десятилетних детей.