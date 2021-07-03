Посол Антонов оценил состояние российско-американских отношений

Пока существенных изменений в российско-американских отношениях после саммита в Женеве не произошло, но прошло всего лишь десять дней. Соответствующее заявление в эфире YouTutbe-канала «Соловьев LIVE» сделал посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, российская сторона полностью готова к реализации договоренностей, которые были достигнуты по результатам женевской встречи, но пока еще рано говорить о прогрессе в двусторонних отношениях.

«Да, мы пытаемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты. Да, мы пытаемся сегодня реализовать практические дела, те понимания, которые, как мне показалось, были продемонстрированы нашими лидерами. Что касается нас, мы к этому готовы», — сказал он.

Антонов также добавил, что не все его запросы в Белый дом были были удовлетворены.

«Я не смог выполнить некоторые поручения руководства МИД, потому что, как и в прежнее время, меня просто не приняли. Отправили к мелким чиновникам в российский отдел, от чего я конечно же отказался», — посетовал посол.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон. Одним из итогов саммита стало возвращение послов в места их службы в Москве и Вашингтоне.

Антонов вернулся в Соединенные Штаты 20 июня.