Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, когда закончатся дожди

Синоптик Позднякова: к дождям в Москве и Подмосковье добавится мокрый снег
Антон Денисов/РИА Новости

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье продолжат идти дожди – они продлятся до среды будущей недели. Практически на каждый день прогнозируются небольшие локальные осадки до 3 мм в сутки, а в ночь с 21 на 22 апреля к ним может добавиться мокрый снег, рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

«Существенных перемен в погоде до конца рабочей недели ждать не приходится. Каждый день местами будет приниматься кратковременный небольшой дождь. В лучшем случае 17 апреля нас может порадовать солнце», – отметила синоптик.

По ее словам, ночью температура воздуха будет держаться на отметках от +6 до +8 градусов в Москве и от +3 до +8 градусов по области. Днем сегодня и завтра ожидается от +15 до +17 градусов в столице и от +12 до +17 градусов по региону. Таким образом, температурный фон в эти дни будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса.

Меняться погода начнет в предстоящие выходные – по словам Поздняковой, ожидается облачная погода с прояснениями и локальными кратковременными дождями. При этом начнет заметно холодать – так, в субботу ночью ожидается +6…+8 градусов, днем от +13 до +15 градусов. В воскресенье ночью температура воздуха опустится до +1…+6 градусов, днем не превысит +8…+13 градусов.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве и Московской области начались затяжные дожди, которые принёс каспийский циклон. Осадки будут идти всю неделю, ждать сухую погоду в ближайшие дни не стоит. Более того – вскоре потепление сменит новая волна заморозков – в ночь на понедельник ожидается от -1 до +4 градусов.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

