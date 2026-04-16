В МИД Пакистана высказались о новом раунде ирано-американских переговоров

МИД Пакистана: дата второго раунда переговоров США и Ирана пока не определена

Даты проведения второго раунда переговоров США и Ирана в Исламабаде пока не определены. Об этом заявил представитель пакистанского МИД Тахир Андраби, передает ТАСС.

«Даты следующего раунда переговоров пока не определены. У меня нет официального заявления по этому поводу. Мы бы объявили о времени переговоров, если бы было принято решение», — сказал он.

11 апреля состоялись переговоры между США и Исламской Республикой при посредничестве Пакистана. В ходе встречи обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранская ядерная программа, снятие санкций с Тегерана и завершение боевых действий.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты «четко обозначили» свои «красные линии», однако Тегеран не согласился с условиями Вашингтона.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.