В Новороссийске из-за упавших обломков БПЛА загорелось судно

Кондратьев: обломки БПЛА упали на гражданское судно в Новороссийске
Виталий Тимкив/РИА Новости

Фрагменты сбитого украинского дрона упали на гражданское судно в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, на борту произошло возгорание. К текущему моменту специалисты полностью ликвидировали огонь.

«Пострадал один человек, его доставили в больницу Новороссийска», — подчеркнул глава региона.

Утром 16 апреля министерство обороны РФ заявило, что ночью над территорией страны сбили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В том числе атаке подвергся Краснодарский край.

Как рассказал Кондратьев, в городе Туапсе в результате ударов пострадали семь человек — шесть взрослых и один ребенок. Одну женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, молодую девушку и 14-летнюю девочку спасти не удалось.

После атаки в населенном пункте выявили повреждение шести жилых домов и контактной сети на железнодорожной станции. Многочисленные обломки БПЛА упали на территории предприятий, расположенных рядом с морским портом.

Ранее в Туапсе из-за атаки беспилотников отменили занятия в школах.

 
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
