Стало известно о вылазках Буданова на территорию России

Командир подразделения ГУР: Буданов участвовал во вторжении на территорию России
Руководитель офиса президента Украины, экс-глава ГУР Кирилл Буданов лично принимал участие во вторжении на территорию России. Об этом заявил командир так называемого «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По словам военного, Буданов участвовал в «рейдах» на территории Грайворонского района Белгородской области, куда якобы его подразделение вторгалось одним из первых.

«Сначала это был Грайворон. Кирилл Алексеевич шел вместе с подразделением по лесам и полям. <…> Говорит: «Давай, посидим здесь, потому что это тоже наша территория», – заявил он.

Как утверждает собеседник журналистки, во время передышки возле магазина и остановки Буданов оставил там свою подпись и дату.

В марте 2025 года ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана

Ранее в Госдуме назвали «основную задачу» ВС РФ в зоне СВО.

 
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!