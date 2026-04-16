Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

На Украине заявили о новой тактике ударов ВС РФ

Спикер ВСУ Игнат: ВС РФ применили новую тактику ударов по Украине
kpszsu/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вооруженные силы России использовали новую тактику для ударов по объектам на территории Украины. Об этом заявил спикер ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о «фактически суточной атаке с семи утра вчерашнего дня по семи утра сегодняшнего». Он указал, что обычно Россия наносит комбинированные удары под утро, а «Калибры» и баллистика летят почти одновременно.

«Противник изменил период применения крылатых ракет, и мы видели вчера на вечер уже атаку именно крылатыми ракетами», — рассказал Игнат.

По его словам, ВС РФ в первую очередь изменили время для атаки.

В ночь на четверг, как пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», по Киеву и Днепру был нанесен массированный удар баллистическими ракетами и дронами. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в украинской столице и Киевской области этой ночью была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар ВС РФ по Украине.

 
Теперь вы знаете
Гибель детей из-за дронов, возврат товаров с маркетплейсов и нашествие бакланов. Что нового к утру 16 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!