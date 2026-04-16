Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Глава ФМБА рассказала, как переносятся российские вакцины от рака

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Вакцины ФМБА «Онкопепт» и «Онкорна» от колоректального рака хорошо переносятся, побочных эффектов нет. Об этом заявила журналистам глава ФМБА Вероника Скворцова, ее слова приводит РИА Новости.

«Обе вакцины хорошо переносятся без каких-то побочных эффектов. Очень надеемся на их эффективность», — сказала она.

Пептидную онковакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака ввели первому пациенту 13 апреля. Вакцина «Онкорна» показана взрослым с метастатическим колоректальным раком, которые получили две или более линии системной противоопухолевой терапии, а также при колоректальном раке с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) с ингибиторами контрольных точек.

Обе разработки ведутся в рамках государственной программы по созданию персонализированных противоопухолевых вакцин. Колоректальный рак входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний в России. В отличие от «Онкокорны», «Онкопепт» пока находится на стадии клинических испытаний, по итогам которых будет принято решение о его массовом применении для терапии.

Ранее российские вакцины от рака включили в ОМС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
