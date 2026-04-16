Глава ФМБА рассказала, как переносятся российские вакцины от рака

Вакцины ФМБА «Онкопепт» и «Онкорна» от колоректального рака хорошо переносятся, побочных эффектов нет. Об этом заявила журналистам глава ФМБА Вероника Скворцова, ее слова приводит РИА Новости.

«Обе вакцины хорошо переносятся без каких-то побочных эффектов. Очень надеемся на их эффективность», — сказала она.

Пептидную онковакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака ввели первому пациенту 13 апреля. Вакцина «Онкорна» показана взрослым с метастатическим колоректальным раком, которые получили две или более линии системной противоопухолевой терапии, а также при колоректальном раке с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) с ингибиторами контрольных точек.

Обе разработки ведутся в рамках государственной программы по созданию персонализированных противоопухолевых вакцин. Колоректальный рак входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний в России. В отличие от «Онкокорны», «Онкопепт» пока находится на стадии клинических испытаний, по итогам которых будет принято решение о его массовом применении для терапии.

Ранее российские вакцины от рака включили в ОМС.