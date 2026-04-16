На Ямале женщину уволили за нецензурные слова в рабочем чате

На Ямале женщина получила компенсацию за увольнение после мата в сторону коллег

Жительница Ямала отсудила у компании деньги после увольнения. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, женщина по имени Кристина нецензурно выражалась в рабочем чате в отношении начальника и коллег. Такое поведение сочли неоднократным нарушением дисциплины и уволили.

Это не понравилось работнице, и она обратилась в суд. Во время разбирательств стало известно, что соответствующие меры, связанные с дисциплиной, связаны только с рабочим временем. Уволенная же отправляла сообщения в выходные. Также выяснилось, что до этого каких-либо взысканий у нее не было.

В результате суд встал на сторону Кристины и признал увольнение незаконным. Организацию обязали выплатить сотруднице 70 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

