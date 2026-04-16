На Ямале женщину уволили за нецензурные слова в рабочем чате

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

На Ямале женщина получила компенсацию за увольнение после мата в сторону коллег
Жительница Ямала отсудила у компании деньги после увольнения. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, женщина по имени Кристина нецензурно выражалась в рабочем чате в отношении начальника и коллег. Такое поведение сочли неоднократным нарушением дисциплины и уволили.

Это не понравилось работнице, и она обратилась в суд. Во время разбирательств стало известно, что соответствующие меры, связанные с дисциплиной, связаны только с рабочим временем. Уволенная же отправляла сообщения в выходные. Также выяснилось, что до этого каких-либо взысканий у нее не было.

В результате суд встал на сторону Кристины и признал увольнение незаконным. Организацию обязали выплатить сотруднице 70 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

До этого в Италии 52-летнего мужчину уволили с работы из-за лжи. Чтобы отправиться на выступление любимого певца, он прикинулся больным и не пошел на работу, но его обман раскрыли.

Ранее сотрудница проспала пять часов на работе, чтобы ей подняли зарплату.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!