В Белгороде после атаки ВСУ начались перебои с подачей воды и электричества

Демидов: объект инфраструктуры в Белгороде получил повреждения при атаке БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, налет зафиксировали утром 16 апреля около 9:25 (совпадает с мск). Украинские дроны повредили объект критической инфраструктуры, автомобиль и многоквартирный дом.

«Возникли перебои подачи электроэнергии, воды на нескольких улицах», — подчеркивается в заявлении.

Демидов отметил, что информация о пострадавших к текущему моменту не поступала. Сейчас на местах происшествий находятся сотрудники оперативных служб.

«Специалисты управ составят стартовые акты, чтобы строители могли приступить к восстановлению имущества», — добавил мэр.

В течение ночи над территорией России перехватили и уничтожили 207 украинских БПЛА самолетного типа. Часть беспилотников сбили над акваториями Азовского и Черного морей. Также атаки отразили в Крыму и Краснодарском крае. Системы противовоздушной обороны работали в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областях.

