Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Стало известно, где россияне проведут майские праздники

Турэксперт Осипова: из-за коротких выходных в мае россияне останутся в России
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

В этом году майские праздники продлятся всего шесть дней – это будут самые короткие выходные за последние восемь лет. Поэтому большинство россиян останутся на это время в России, рассказала исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова Общественной Службе Новостей.

Большинство россиян запланировали на начало мая поездки по стране – так, многие поедут в Краснодарский край и соседние регионы. В Краснодарский край на сегодняшний день забронировано порядка 600 тыс. туров. Кроме того, популярностью у путешественников пользуются экскурсионные туры в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

«Есть железнодорожные туры по городам России. Популярен санаторный отдых, но он круглогодичный, поэтому всегда в топе», – отметила эксперт.

За границу отправятся только те, кто продлил выходные за счет отпуска, абсолютными лидерами зарубежных направлений турэксперт назвала Турцию, Египет, Китай и страны Юго-Восточной Азии. По словам Осиповой, в этом году отмечается рост бронирований на поездки семей с детьми. За границу россияне в среднем планируют поездки длительностью около восьми ночей, бронировать туры они начали за 2,5 месяца до путешествия, заключила турэксперт.

До этого аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили, что в 2026 году москвичи чаще выбирают внутрироссийские направления на майские праздники (1–11 мая), на их долю приходится 73% бронирований. Среди наиболее востребованных городов оказались Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Сочи, Смоленск, Волгоград и Зеленоградск.

Россиянам ранее рассказали, как майские праздники отразятся на размерах зарплат.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!