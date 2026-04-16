Стало известно, где россияне проведут майские праздники

В этом году майские праздники продлятся всего шесть дней – это будут самые короткие выходные за последние восемь лет. Поэтому большинство россиян останутся на это время в России, рассказала исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова Общественной Службе Новостей.

Большинство россиян запланировали на начало мая поездки по стране – так, многие поедут в Краснодарский край и соседние регионы. В Краснодарский край на сегодняшний день забронировано порядка 600 тыс. туров. Кроме того, популярностью у путешественников пользуются экскурсионные туры в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

«Есть железнодорожные туры по городам России. Популярен санаторный отдых, но он круглогодичный, поэтому всегда в топе», – отметила эксперт.

За границу отправятся только те, кто продлил выходные за счет отпуска, абсолютными лидерами зарубежных направлений турэксперт назвала Турцию, Египет, Китай и страны Юго-Восточной Азии. По словам Осиповой, в этом году отмечается рост бронирований на поездки семей с детьми. За границу россияне в среднем планируют поездки длительностью около восьми ночей, бронировать туры они начали за 2,5 месяца до путешествия, заключила турэксперт.

До этого аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили, что в 2026 году москвичи чаще выбирают внутрироссийские направления на майские праздники (1–11 мая), на их долю приходится 73% бронирований. Среди наиболее востребованных городов оказались Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Сочи, Смоленск, Волгоград и Зеленоградск.

