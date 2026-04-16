На Кубани ГИБДД случайно спасли разыскиваемого преступника

В Краснодарском крае полицейские спасли человека, после чего установили, что он находится в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В ведомстве рассказали, что в выходной день сотрудники ГИБДД Денис Озеров и Юлия Красногорская обнаружили на обочине проселочной дороги в районе станицы Стародеревянковская лежавшего на обочине мужчину. Рядом с ним стоял квадроцикл.
Полицейские вызвали скорую помощь, сообщили в дежурную часть и остались с пострадавшим до приезда медиков. Позднее врачи определили, что мужчина повредил позвоночник, не справившись с управлением.
Позднее полицейские установили, что 51-летний потерпевший находится в федеральном розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью человеку. После лечения «мужчину передадут инициатору розыска — коллегам из Темрюка», уточнили в МВД.
За грамотные действия и спасение человеческой жизни начальник районного отдела МВД Николай Коноваленко принял решение поощрить отличившихся сотрудников.
