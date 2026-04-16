Еврокомиссия встретится с новым премьером Венгрии еще до вступления в должность

Еврокомиссия проведет первую встречу с будущим премьером Венгрии Петером Мадьяром на неформальном саммите Европейского совета в пятницу, 17 апреля, хотя официально он еще не вступил в должность. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, продолжающий исполнять обязанности премьер-министра Венгрии до 5 мая Виктор Орбан не будет присутствовать на мероприятии, поэтому, согласно правилам Евросовета, его позицию там будет представлять другой лидер — скорее всего, его давний союзник премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Politico предполагает, что на предстоящей встрече с Мадьяром представители ЕС обсудят разблокировку выделения кредита Украине в размере €90 млрд, которые планируется позаимствовать из доходов от замороженных под санкциями российских активов.

Под вопросом для Венгрии остаются около €10 млрд финпомощи Евросоюза, судьба которых должна решиться до конца августа, и €16 млрд оборонных кредитов. Их получение зависит от того, согласует ли Будапешт поддержку Киева и успеет ли начать судебные реформы. Кроме того, при урегулировании этого вопроса Венгрия может избавиться от штрафа в €1 млн за нарушение миграционных правил ЕС.

Мадьяр одержал победу на выборах 12 апреля, его партия «Тиса» получила конституционное большинство. Новый премьер уже пообещал закрыть «фабрику лжи» на государственном телевидении и призвал к отставке президента.

