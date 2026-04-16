Депутата горсовета Уфы задержали за сдачу исторического здания под ресторан

В Уфе готовятся арестовать депутата городского совета Александра Дегтева, которого следствие подозревает в присвоении или растрате. Как пишет «Коммерсантъ», Советский районный суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Дегтев был задержан 14 апреля после дачи показаний в Следственном комитете. Он не признает вину и в знак протеста против уголовного преследования объявил голодовку в изоляторе временного содержания (ИВС).

В центре уголовного дела — взаимоотношения принадлежащего депутату образовательного центра «Пушкин» с производителем алкоголя АО «Башспирт». Несколько лет назад «Башспирт» снял у фирмы Дегтева историческое здание Первого губернского музея (гауптвахта) на улице Пушкина под фирменный ресторан. Следствие полагает, что стоимость аренды была искусственно завышена.

Ранее по этому делу уже проходили бывший и нынешний генеральные директора «Башспирта» Рауф Нугуманов и Раиф Абдрахимов. Первого осудили в 2025 году, но кассация отменила приговор и отправила дело на новое рассмотрение. Дело Абдрахимова, которому вменяют нерасторжение кабального договора, еще расследуется.

В день задержания Дегтева арбитражный суд Башкирии отказал прокуратуре в иске о признании договора аренды между «Пушкиным» и «Башспиртом» ничтожным, не найдя в сделке нарушений закона. Также был удовлетворен иск фирмы депутата о взыскании с «Башспирта» задолженности за аренду здания в размере около 37 млн рублей.

Ранее в Башкирии задержали исполняющего обязанности вице-премьера республики.