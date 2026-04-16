83 человека задержаны после вооруженных нападений в школах Турции

Haberler: в Турции после атак на школы полиция задержала 83 человека

В Турции по фактам нападений на школы Шанлыурфе и Кахраманмараше были выданы ордера на арест 83 человек. Об этом сообщает турецкий телеканал Haberler.

Кроме того, по информации журналистов, правоохранители заблокировали доступ к 940 аккаунтам в социальных сетях, также были закрыты 93 группы в мессенджере Telegram.

В рамках расследований преступлений, совершенных на цифровых платформах, было задержано шесть несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, уточняет Haberler.

14 апреля юноша с ружьем совершил нападение на школу в городе Сиверек в Турции. Молодой человек открыл беспорядочный огонь сначала перед зданием образовательного учреждения, а затем внутри него. Позднее он забаррикадировался в здании, взяв в заложники нескольких учеников. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали большую часть детей, некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.

На следующий день, 15 апреля, в Кахраманмараше в ходе аналогичной атаки на школу четыре человека не выжили, в том числе учитель школы, еще 20 получили ранения. Нападавшим оказался 16-летний ученик восьмого класса, сын бывшего полицейского.

Ранее в Турции ввели цензуру на публикации после стрельбы в школах.