Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

В правительстве назвали планы по капитализации России к 2030 году

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на коллегии Росреестра заявил, что капитализации России к 2030 году должна превысить один квадриллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хуснуллина, соответствующая задача была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным.

«К 2030 году необходимо поднять капитализацию страны до более чем одного квадриллиона рублей. Считаю, что эту задачу нужно решать с опережением», — поделился вице-премьер.

Хуснуллин пояснил, что от капитализации страны зависит, сколько денег есть в ее экономике, сколько залоговых механизмов функционируют, насколько быстро регистрируются права собственности, наследования, дарения, продажи.

Он уточнил, что к началу 2026 года капитализация России составила 920 триллионов рублей.

8 апреля Хуснуллин говорил, что льготная ипотека была вынужденной мерой и очень дорого обошлась госбюджету, поэтому ее будут модернизировать и сейчас мониторят в еженедельном режиме.

По словам зампреда российского правительства, кабмин постоянно отслеживает ситуацию с программой семейной ипотеки, которой предстоит модернизация — в частности, дифференциация ставки и увеличение лимита в некоторых регионах.

Ранее Хуснуллин анонсировал повышение лимита по льготной ипотеке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
