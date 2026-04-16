Стало известно, чем грозят ошибки при подаче документов на кредит

Россиянам могут отказать в кредите из-за ошибок при подаче документов. Даже путаница в справках, опечатки в анкете или неполный пакет бумаг могут стать для банка формальным поводом отклонить заявку, рассказал «Газете.Ru» эксперт по финансам и кредитам, операционный директор группы компаний Cosmovisa Дмитрий Михайлов.

«Проще всего, как правило, оформить потребительский кредит. Обычно для него нужны паспорт гражданина РФ, СНИЛС или ИНН, справка о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка, а также заверенная копия трудовой книжки. При этом зарплатным клиентам банка нередко хватает только паспорта, поскольку остальная информация уже есть в системе кредитной организации. Для автокредита пакет документов шире. Помимо паспорта, банк может запросить водительское удостоверение, СНИЛС или загранпаспорт, а также справку о доходах и копию трудовой книжки. Если автомобиль уже выбран, заемщику дополнительно понадобятся паспорт транспортного средства и договор купли-продажи», — отметил Михайлов.

По его словам, самым сложным по числу документов остается ипотечный кредит: кроме паспорта, СНИЛС, ИНН, справки о доходах и трудовой книжки, банк обычно требует выписку из ЕГРН, кадастровый и технический паспорта, а также отчет об оценке недвижимости. Если заемщик состоит или состоял в браке либо использует материнский капитал, дополнительно понадобятся свидетельство о браке или разводе и свидетельства о рождении детей, добавил финансист.

Он уточнил, что для индивидуальных предпринимателей и самозанятых список обычно шире: банки могут запросить налоговые декларации, выписки по расчетным счетам, справки о постановке на учет и другие документы, подтверждающие статус и доход.

«Опечатки в анкете, устаревшие сведения о работодателе, неполный комплект документов или завышенные данные о доходах банк воспринимает как фактор риска. Кредитные организации, как правило, не выясняют, была ли это случайная невнимательность или искажение информации», — констатировал Михайлов.

По его словам, серьезным препятствием может стать и высокая долговая нагрузка. Речь идет о соотношении всех ежемесячных платежей по кредитам к совокупному доходу заемщика. Если этот показатель превышает 50%, шансы на одобрение заметно снижаются, сказал финансист. Чем меньше доля дохода уходит на обслуживание долгов, тем выше вероятность положительного решения, добавил эксперт.

Перед подачей заявки на кредит Михайлов рекомендовал заранее оценить свою долговую нагрузку с помощью онлайн-калькуляторов. Но такой расчет будет примерным, потому что банк опирается на данные бюро кредитных историй, где могут храниться сведения о старых кредитках, поручительствах или забытых микрозаймах, предупредил эксперт.

«При этом банки смотрят не только на текущий доход, но и на кредитную историю. Значение имеют наличие просрочек, число открытых кредитов, частота новых заявок и использование кредитных карт. Важную роль играет и персональный кредитный рейтинг заемщика», — заключил Михайлов.

Ранее стало известно, зачем россияне сейчас берут кредиты.