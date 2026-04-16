Набиуллина заявила о проблеме на рынке труда в России

Набиуллина: экономика России впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы
Владимир Федоренко/РИА Новости

Экономика России впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, ее слова передает ТАСС.

«И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса. И поэтому может казаться, что длительная жесткость ДКП (денежно-кредитной политики — прим. ред.) — это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий», — сказала председатель Банка России.

Также Набиуллина отметила ухудшение внешних условий в экономике: как по импорту, так и по экспорту.

В конце марта управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов спрогнозировал новую волну сокращений в России. По его словам, в ряде сегментов обсуждают, что с начала апреля машиностроение в стране может перейти на трехдневный режим работы. При этом уменьшить рабочую нагрузку и сократить расходы в период снижения спроса стараются и другие сектора экономики.

Эксперт подчеркнул, что сейчас многие компании пытаются «пережить лето». Этот сезон традиционно становится периодом особо слабой деловой активности, отметил Быханов.

