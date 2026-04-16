Леня Голубков раскрыл самочувствие после операции

Актер Владимир Пермяков сделал операцию на глаза
Актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова из рекламы финансовой пирамиды МММ, сообщил «Абзацу», что сделал операцию на глаза.

По словам Пермякова, ему сменили хрусталик 31 марта. Сейчас артист чувствует себя нормально и хорошо видит.

В январе Telegram-канал Mash утверждал, что Пермяков может полностью лишиться зрения. По сообщениям издания, 73-летний артист резко начал терять зрение. Из-за этого актеру пришлось менять хрусталики в обоих глазах.

В апреле 2025-го Telegram-канал SHOT сообщил, что Пермяков обратился к врачам из-за жалоб в сердце, спине и шее. По его данным, врачи предварительно диагностировали 72-летнему Пермякову диабет. Ему запретили есть сало, колбасы, пить газированные напитки, жирные мясо и рыбу.

Позже Пермяков вышел на связь после публикации сообщений об ухудшении самочувствия и болезни. Он опроверг эти слухи, заявив, что обращался к врачам только ради прохождения медкомиссии.

