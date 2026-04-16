Один из пользователей интернета попытался разгадать новую шифровку «Радио Судного дня»

В эфире УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучала новая шифровка. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Новое сообщение было передано 16 апреля в 10:46 по московскому времени и содержало в себе слово «Ассолев». Что оно означает, неизвестно. Один из комментаторов канала «УВБ-76 логи» связал это слово с названием неаполитанской известной песни O sole mio, которое переводится как «Мое солнце». Первые строки композиции гласят «Как прекрасно солнечное утро! Ясный воздух после бури». Возможно, таким образом «Радиостанция Судного дня» пожелала доброго утра слушателям. Однако это только одна из версий, которая не имеет подтверждений.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

По данным британского таблоида Daily Express, сообщения радиостанции вызывают беспокойство на Западе. В публикации отмечается, что активность УВБ-76 чаще всего фиксируется в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

Ранее передатчик похожей на «Радио Судного дня» станции нашли на базе в Германии.